В тени металлических деревьев на кованых качелях можно отдохнуть в Барнауле

Два месяца трудились над коваными изделиями кузнец, сварщик-сборщик, покрасочники кузницы «Булат».

Для изготовления качелей использована лиственница, котоую подвергли глубокому обжигу и зачистке, покрыли дорогим финским маслом.

Руководители промышленных предприятий ИСК «СОЮЗ», ООО «Мартика», ООО «Сталелитейный завод», ООО «Автобаза № 1» выделили денежные средства на этот проект.

В прошлом году благодаря финансовой помощи руководителей предприятий района мы оформили романтический уголок для влюбленных. В этом году решили продолжить благоустройство территории, прилежащей к площади Ветеранов, получился небольшой кусочек Европы. Важно, что при этом ни один рубль из городского бюджета не был потрачен, а краевая столица пополнилась еще одним знаковым местом, которое уже сейчас облюбовала молодежь.