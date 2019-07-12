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12 июля
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Жизнь

В тени металлических деревьев на кованых качелях можно отдохнуть в Барнауле

Около кафе «Лакомка» и Барнаульского почтамта открыли новый уголок отдыха. Многие останавливаются, чтобы посидеть на скамейке или на кованых качелях, сфотографироваться на фоне металлических деревьев и стилизованной карты Алтайского края, сообщается на сайте мэрии Барнаула.

Новый уголок отдыха в Барнауле.
Новый уголок отдыха в Барнауле.
barnaul.org

Два месяца трудились над коваными изделиями кузнец, сварщик-сборщик, покрасочники кузницы «Булат».

Для изготовления качелей использована лиственница, котоую подвергли глубокому обжигу и зачистке, покрыли дорогим финским маслом.

Руководители промышленных предприятий ИСК «СОЮЗ», ООО «Мартика», ООО «Сталелитейный завод», ООО «Автобаза № 1» выделили денежные средства на этот проект.

Вячеслав Новиков,
глава администрации Октябрьского района Барнаула:

В прошлом году благодаря финансовой помощи руководителей предприятий района мы оформили романтический уголок для влюбленных. В этом году решили продолжить благоустройство территории, прилежащей к площади Ветеранов, получился небольшой кусочек Европы. Важно, что при этом ни один рубль из городского бюджета не был потрачен, а краевая столица пополнилась еще одним знаковым местом, которое уже сейчас облюбовала молодежь.

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