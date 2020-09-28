«В Томске остается только повесить»: как неудобного политика Сперанского сослали в Сибирь губернаторствовать

Более 200 лет назад известного политика, законотворца и реформатора Михаила Сперанского отправили в почетную ссылку, назначив генерал-губернатором Сибири. Подробнее о причинах и последствиях этого решения — в материале altapress.ru.

Сперанского отправили в Сибирь в 1819 году. К этому времени он уже три года служил губернатором Пензенской губернии и хотел вернуться в Петербург. Однако его надежды рухнули, когда император Александр I отправил его руководить Сибирью: «Важнейшее занятие ваше должно быть: сообразить на месте полезнейшее устройство сего отдаленного края…».

Чем провинился Сперанский?

Сперанский попал в немилость помещиков, дворян и чиновников разом после того, как предложил императору Александру I план государственных преобразований.

Законотворец хотел сохранить монархию, но ввести конституционные нормы. После этого в обществе Сперанского начали считать врагом опаснее Наполеона Бонапарта.

Его отставка вызвала в обществе скорее радость, чем огорчение. Одни считали, что предотвращен бунт крестьян, которых Сперанский хотел вооружить на истребление дворянства; другие — что пресечена попытка отдать Россию Наполеону.

Какой Сперанский увидел Сибирь?

Первых впечатления о Сибири Сперанский описал в письме своей дочери: «Воображение наше ищет в Сибири чего-то чудного, отличительного и ничего не находит. Как жаль, что скучная, единообразная действительность везде уничтожает парения романтические».

Портрет Михаила Сперанского. wikimedia.org.

Вот, что он позднее писал из Томска: «Физические труды ничто в сравнении с нравственными огорчениями и беспокойствами. Вид здешних неустройств и железного управления возмущает душу».

В Томске Михаил Сперанский столкнулся с настоящими преступлениями в области местного управления. Сравнив региональных, как сказали бы сейчас, чиновников, он сделал неутешительный вывод: «если в Тобольске их надо отдать под суд, то в Томске остается только повесить».

«Зло злоупотреблений есть Иркутск»

Но уже в Иркутской губернии все прежние наблюдения чиновничьих злоупотреблений резко побледнели по сравнению с местной картиной. Иркутская земля оказалась царством государственных разбойников и алкоголя.

«Все, что утверждали в Петербурге о сибирских злоупотреблениях, все предчувствия… я нашел здесь на самом деле. Но самое зло злоупотреблений есть Иркутск», — писал Сперанский.

Чем Сперанский впечатлил сибиряков?

Прибыв в свою постоянную иркутскую резиденцию, Сперанский сразу же образовал комиссию по расследованию злоупотреблений чиновников.

В итоге от власти отстранили иркутского гражданского губернатора Трескина. Это произвело на местных жителей выдающееся впечатление.

Памятник Михаилу Сперанскому в Иркутске. wikimedia.org.

Что сделал Сперанский для Сибири?

Два года поездок позволили Сперанскому глубоко понять нужды Сибири.

Под руководством Сперанского были подготовлены более десятка важных руководящих документов по Сибири. Политик провел важнейшие ревизии во всех губерниях, организовал широкий сбор географических, топографических, статистических, исторических сведений.

Благодаря реформам Сперанского образовалась самостоятельная Енисейская губерния, указ о выделении которой из Томской был подписан Александром I и утвержден Сенатом.

Появление в новом губернском центре Красноярске многочисленных чиновников и военных с семьями вызвало приток в город торговцев и ремесленников.

22 марта 1821 Сперанский возвратился в Петербург. После того как генерал-губернатор покинул Сибирь, в памяти сибиряков еще долгое время сохранялось его уважительное отношение к тем, кто много трудился на благо своего края. Влияние его деятельности сказывалось на многих сторонах сибирской жизни, особенно организации местного управления.

Анна Карпова