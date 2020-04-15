В Томске разыскивают девушку, родившую дочь прямо в подъезде и оставившую ее там

«Разыскивается женщина, родившая и оставившая 18 января 2020 своего новорожденного ребенка женского пола в подъезде», — рассказали в ведомстве.
На вид матери 17−20 лет. Среднего телосложения, «внешне похожа на русскую, лицо округлое, щеки выпуклые, кожа лица чистая, глаза темные, брови черные, нос курносый, рот средний».
Как отмечает «Тайга.инфо», новорожденную девочку осмотрела реанимационная бригада, ее экстренно доставили в перинатальный центр. Главврач учреждения рассказал, что ребенок получил легкое переохлаждение.