11 октября
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Жизнь

В Томске тоже отказались от проведения Нового года в пользу мобилизованных

В Томске отменят новогодние мероприятия, а вырученные средства направят на помощь мобилизованным и их семьям. Об этом заявила мэрия города.

Елка. Украшения. Новый год.
Елка. Украшения. Новый год.
СС0

Администрация города отменила масштабные праздничные гуляния, включая фейерверк.

Средства, которые планировали них потратить, пойдут на помощь призванным на воинскую службу в ходе мобилизации и их семьям.

При этом будут организованы ледовые городки и включена иллюминация.

«Однако проводить масштабные праздники за счет городского бюджета в этом году, считаю, было бы не уместно. Средства сейчас необходимо направить на помощь тем томичам, кто идет защищать Родину, и их семьям», — подчеркнул исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер.

Ранее новогодние торжества отменили в ряде регионов, включая Ленинградскую область, Нижний Новгород, Краснодар.

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