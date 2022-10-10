В Томске тоже отказались от проведения Нового года в пользу мобилизованных

В Томске отменят новогодние мероприятия, а вырученные средства направят на помощь мобилизованным и их семьям. Об этом заявила мэрия города .

Администрация города отменила масштабные праздничные гуляния, включая фейерверк.

Средства, которые планировали них потратить, пойдут на помощь призванным на воинскую службу в ходе мобилизации и их семьям.

При этом будут организованы ледовые городки и включена иллюминация.

«Однако проводить масштабные праздники за счет городского бюджета в этом году, считаю, было бы не уместно. Средства сейчас необходимо направить на помощь тем томичам, кто идет защищать Родину, и их семьям», — подчеркнул исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер.

Ранее новогодние торжества отменили в ряде регионов, включая Ленинградскую область, Нижний Новгород, Краснодар.