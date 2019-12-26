В трех городах Сибири объявлен режим «черного неба»

В трех городах Кемеровской области ввели режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности (НМУ), способствующие накоплению в воздухе вредных примесей, сообщается на сайте природных ресурсов и экологии региона.

В сообщении говорится, что режим «черного неба» объявлен в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске. Он продлится трое суток в Новокузнецке и Прокопьевске — с 18:00 26 декабря до 18:00 29 декабря. В Кемерово — до 18:00 27 декабря. В это время предприятиям всех трех городов рекомендуют сократить выбросы.

Режим НМУ — это не режим ЧС. Это прогноз с действительно повышенным или даже высоким уровнем загрязнения воздуха. НМУ первой степени опасности вводят при минимальном превышении предельно-допустимой концентрации вредных веществ. Существует также режим НМУ второй и третьей степени опасности.