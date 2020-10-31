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Жизнь

В ТРЦ «Арена» собрались десятки людей на розыгрыш автомобиля. Розыгрыш не состоялся

Розыгрыш автомобиля и других призов отменили в барнаульском торгово-развлекательном центре «Арена», который должен был состояться 31 октября. Об этом рассказали подписчики сообщества Инцидент Барнаул.

ТРЦ "Арена".
ТРЦ "Арена".
Настасья Коваленко

В торговом центре собралось множество посетителей. После длительного ожидания охранник сообщил им, что розыгрыша не будет из-за указа губернатора на запрет проведения массовых мероприятий.

Посетители Арены, которые снимали все происходящее на видео, отметили, что новое ограничение действует только после 23:00.

Барнаульцы были также недовольны тем, что никакого сообщения от администрации центра об отмене розыгрыша не было. Но новость об этом появилась на странице организаторов еще неделю назад.

Сообщается, что мероприятие переносится на срок до снятия всех действующих ограничений.

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