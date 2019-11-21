В ТРЦ «Galaxy» пройдет второй бесплатный лекторий проекта «Культурные сезоны»

В воскресенье, 24 ноября, в 13.00 в центральном атриуме ТРЦ Galaxy состоится второй городской лекторий в рамках проекта «Культурные сезоны». Темой встречи станут психологическое здоровье и детская безопасность. Мероприятие проводится при поддержке Сибирской генерирующей компании. Вход свободный.

Спикерами встречи станут:

Екатерина Кабаченко, практический психолог , преподаватель АлтГУ.

Тема: В ритме города. Техники сохранения психологического здоровья.

Мамаев Андрей, руководитель Алтайского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Тема: Беседа о безопасности детей и родителей.

Всего в рамках проекта «Культурные сезоны» в этом году пройдет четыре лектория. Встречи посвящены городской среде, безопасности жизни в городе, психологическим аспектам жизни горожан, спорту и культуре и будут проходить каждое воскресенье по 8 декабря в центральном атриуме ТРЦ Galaxy. Спикерами станут квалифицированные эксперты и известные люди Барнаула.

«Культурные сезоны». Источник: архив компании СГК

Кульминацией зимнего сезона станет открытый концентр известной современной поэтессы. Ах Астаховой, который пройдет 15 декабря в главном атриуме ТРЦ Galaxy.

Параллельно до 15 января в галерее Нагорная (ул.Аванесова, 30) проходят творческие мастер-классы и лекции. Участие в них также бесплатное, но по предварительной записи.

Узнать подробную программу проекта, а также записаться на участие в мастер-классах можно на официальном сайте проекта: sezony.woop.pw

Все актуальные новости проекта вы найдете в нашем инстаграме: @cultseasons

Справка

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетический холдинг, входящий в Группу компаний АО «СУЭК» осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды деятельности — производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. СГК принадлежат 5 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью -14,7 ГВт и тепловой мощностью — 24,3 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 10 тыс км, ремонтные и сервисные компании. На долю станций СГК приходится примерно 23−25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет 30 тыс. человек. Принадлежащая холдингу Рефтинская ГРЭС (Свердловская область) на время переходного периода, связанного с покупкой станции, временно находится в эксплуатации у ПАО «Энел Россия».