В ТРЦ «Galaxy» пройдет заключительный бесплатный лекторий проекта «Культурные сезоны»

Спикерами встречи станут:
- Анна Серова, координатор федерального проекта «Герои с нашего двора!» на территории Алтайского края.
Тема: Развитие детского спорта. Дворовый спорт.
- Трофимов Алексей, управляющий проекта «Парк Спорта» и комплекса открытых бассейнов «Пляж».
Тема: Спорт в городе. О бесплатных городских тренировка и не только
- Екатерина Колосова, сертифицированный тренер.
Тема: Простые советы и упражнения для поддержания здоровья и красоты в домашних условиях.
Лекторий станет заключительным в рамках проекта «Культурные сезоны» в этом году.
Кульминацией зимнего сезона станет открытый концерт известной современной поэтессы Ах Астаховой, который пройдет 15 декабря там же в главном атриуме ТРЦ Galaxy.
В свою очередь, творческие мастер-классы и лекции в галерее Нагорная (ул. Аванесова, 30) продолжатся до 15 января. Участие в них также бесплатное, но по предварительной записи.
Узнать подробную программу проекта, а также записаться на участие в мастер-классах можно на официальном сайте проекта: http://sezony.woop.pw
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Справка
«Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетический холдинг, входящий в Группу компаний АО «СУЭК» осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды деятельности — производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. СГК принадлежат 5 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью -14,7 ГВт и тепловой мощностью — 24,3 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 10 тыс км, ремонтные и сервисные компании. На долю станций СГК приходится примерно 23−25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет 30 тыс. человек. Принадлежащая холдингу Рефтинская ГРЭС (Свердловская область) на время переходного периода, связанного с покупкой станции, временно находится в эксплуатации у ПАО «Энел Россия».