В ТРЦ «Galaxy» пройдет заключительный бесплатный лекторий проекта «Культурные сезоны»

В воскресенье, 08 декабря, в 13.00 в центральном атриуме ТРЦ Galaxy состоится второй городской лекторий в рамках проекта «Культурные сезоны». Темой встречи станут развитие спорта для детей и взрослых в Барнауле. Мероприятие проводится при поддержке Сибирской генерирующей компании. Вход свободный.

Спикерами встречи станут:

Анна Серова, координатор федерального проекта «Герои с нашего двора!» на территории Алтайского края.

Тема: Развитие детского спорта. Дворовый спорт.

Трофимов Алексей, управляющий проекта «Парк Спорта» и комплекса открытых бассейнов «Пляж».

Тема: Спорт в городе. О бесплатных городских тренировка и не только

Екатерина Колосова, сертифицированный тренер.

Тема: Простые советы и упражнения для поддержания здоровья и красоты в домашних условиях.

Лекторий станет заключительным в рамках проекта «Культурные сезоны» в этом году.

Архив компании СГК.

Кульминацией зимнего сезона станет открытый концерт известной современной поэтессы Ах Астаховой, который пройдет 15 декабря там же в главном атриуме ТРЦ Galaxy.

В свою очередь, творческие мастер-классы и лекции в галерее Нагорная (ул. Аванесова, 30) продолжатся до 15 января. Участие в них также бесплатное, но по предварительной записи.

Узнать подробную программу проекта, а также записаться на участие в мастер-классах можно на официальном сайте проекта: http://sezony.woop.pw

Все актуальные новости проекта вы найдете в нашем инстаграме.

Справка

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетический холдинг, входящий в Группу компаний АО «СУЭК» осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды деятельности — производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. СГК принадлежат 5 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью -14,7 ГВт и тепловой мощностью — 24,3 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 10 тыс км, ремонтные и сервисные компании. На долю станций СГК приходится примерно 23−25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет 30 тыс. человек. Принадлежащая холдингу Рефтинская ГРЭС (Свердловская область) на время переходного периода, связанного с покупкой станции, временно находится в эксплуатации у ПАО «Энел Россия».