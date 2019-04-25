В ТРЦ «Пионер» пройдет благотворительный концерт #ЗаСпасениеМатвея

Весь Алтайский край сейчас собирает средства на лечение Матвея. У мальчика серьезное генетическое заболевание спинальная мышечная атрофия. В России лекарства нет. Родителями объявлен сбор на лечение ребенка, ведь сумма в 42 миллиона рублей для родных малыша непосильна. Но семья не опустила руки и, благодаря волонтерам, сейчас проходят флешмобы, концерты, ярмарки, запущены сюжеты на центральном и местном ТВ, расклеена реклама в общественном транспорте во многих городах нашей страны. И за месяц уже собрана почти половина денег на лечение! Борьба этой семьи за жизнь их ребенка не может не восхищать!
ТРЦ «Пионер» присоединяется к сбору средств и приглашает вас на благотворительный концерт, который состоится на фуд-корте торгового центра 27 апреля в 13.00.
Ждем вас!
- Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в, 4-й этаж
- Сайт: www.pionermall.ru
По вопросам оказания помощи:
- Тел: +7 923−798−23−49,
- E-mail: rubarz@mail.ru
- Сайт: matvey.help
- Инстаграм: @com/matvei2018help
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