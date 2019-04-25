В ТРЦ «Пионер» пройдет благотворительный концерт #ЗаСпасениеМатвея

Весь Алтайский край сейчас собирает средства на лечение Матвея. У мальчика серьезное генетическое заболевание спинальная мышечная атрофия. В России лекарства нет. Родителями объявлен сбор на лечение ребенка, ведь сумма в 42 миллиона рублей для родных малыша непосильна. Но семья не опустила руки и, благодаря волонтерам, сейчас проходят флешмобы, концерты, ярмарки, запущены сюжеты на центральном и местном ТВ, расклеена реклама в общественном транспорте во многих городах нашей страны. И за месяц уже собрана почти половина денег на лечение! Борьба этой семьи за жизнь их ребенка не может не восхищать!

ТРЦ «Пионер» присоединяется к сбору средств и приглашает вас на благотворительный концерт, который состоится на фуд-корте торгового центра 27 апреля в 13.00.

Ждем вас!

#ЗаСпасениеМатвея Источник: ТРЦ «Пионер».