В ТРЦ «Пионер» пройдет настоящая ярмарка слаймов

19 мая в 13.00 в ТРЦ «Пионер» стартует настоящая ярмарка слаймов. Производители представят свою продукцию, проведут презентации и подготовят приятные сюрпризы.

Что же такое слайм? Это популярная игрушка из желеобразного материала, которую приятно мять в руках, месить как тесто, в общем, «жмякать» и «жамкать». Многие взрослые могут вспомнить, как 10−15 лет назад были популярны «лизуны»: структура и состав у этих игрушек очень похожи. Только со времён «лизунов» производство шагнуло далеко вперёд. В слаймы можно добавлять красители, блёстки, бусины, почти всё, что найдётся под рукой. А ещё приятно и интересно сделать слайм своими руками — это отличный вариант досуга для всей семьи и наглядное изучение химических реакций.

Слайм. Источник: ТРЦ «Пионер».

Что же ждёт вас в «Пионере» в этот выходной день?!

Качественные и безопасные готовые слаймы и ингредиенты для их изготовления

Выставки и фотосессии с самыми крутыми слаймами

Много веселья и «жмяканье» до упаду!

А ещё в 14.00 вас ждёт розыгрыш с крутыми призами от каждого слаймера. Приходи и выигрывай!

Увидимся на фуд-корте ТРЦ «Пионер» в 13.00. Вход бесплатный!

Ждем вас!

Слаймы. Источник: ТРЦ «Пионер». Слайм. Источник: ТРЦ «Пионер».