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Жизнь
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В ТРЦ «Пионер» пройдет настоящая ярмарка слаймов

19 мая в 13.00 в ТРЦ «Пионер» стартует настоящая ярмарка слаймов. Производители представят свою продукцию, проведут презентации и подготовят приятные сюрпризы.

Слаймы.
Слаймы.
Источник: ТРЦ "Пионер".

Что же такое слайм? Это популярная игрушка из желеобразного материала, которую приятно мять в руках, месить как тесто, в общем, «жмякать» и «жамкать». Многие взрослые могут вспомнить, как 10−15 лет назад были популярны «лизуны»: структура и состав у этих игрушек очень похожи. Только со времён «лизунов» производство шагнуло далеко вперёд. В слаймы можно добавлять красители, блёстки, бусины, почти всё, что найдётся под рукой. А ещё приятно и интересно сделать слайм своими руками — это отличный вариант досуга для всей семьи и наглядное изучение химических реакций.

Слайм.
Слайм.
Источник: ТРЦ «Пионер».

Что же ждёт вас в «Пионере» в этот выходной день?!

  • Качественные и безопасные готовые слаймы и ингредиенты для их изготовления
  • Выставки и фотосессии с самыми крутыми слаймами
  • Много веселья и «жмяканье» до упаду!

А ещё в 14.00 вас ждёт розыгрыш с крутыми призами от каждого слаймера. Приходи и выигрывай!

Увидимся на фуд-корте ТРЦ «Пионер» в 13.00. Вход бесплатный!

Ждем вас!

Слаймы.
Слаймы.
Источник: ТРЦ «Пионер».
Слайм.
Слайм.
Источник: ТРЦ «Пионер».
ТРЦ «Пионер»

Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в

Сайт: www.pionermall.ru

Социальные сети: Вконтакте, Одноклассники, Instagram

Организатор акции: ТРЦ «Пионер». Срок проведения акции: 19.05.19 г. Подробную информацию об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.pionermall.ru.

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