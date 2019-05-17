В ТРЦ «Пионер» пройдет настоящая ярмарка слаймов

Что же такое слайм? Это популярная игрушка из желеобразного материала, которую приятно мять в руках, месить как тесто, в общем, «жмякать» и «жамкать». Многие взрослые могут вспомнить, как 10−15 лет назад были популярны «лизуны»: структура и состав у этих игрушек очень похожи. Только со времён «лизунов» производство шагнуло далеко вперёд. В слаймы можно добавлять красители, блёстки, бусины, почти всё, что найдётся под рукой. А ещё приятно и интересно сделать слайм своими руками — это отличный вариант досуга для всей семьи и наглядное изучение химических реакций.
Что же ждёт вас в «Пионере» в этот выходной день?!
- Качественные и безопасные готовые слаймы и ингредиенты для их изготовления
- Выставки и фотосессии с самыми крутыми слаймами
- Много веселья и «жмяканье» до упаду!
А ещё в 14.00 вас ждёт розыгрыш с крутыми призами от каждого слаймера. Приходи и выигрывай!
Увидимся на фуд-корте ТРЦ «Пионер» в 13.00. Вход бесплатный!
Ждем вас!
Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в
Сайт: www.pionermall.ru
Социальные сети: Вконтакте, Одноклассники, Instagram
Организатор акции: ТРЦ «Пионер». Срок проведения акции: