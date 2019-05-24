В ТРЦ «Пионер» пройдёт Всероссийский фестиваль-конкурс детского дошкольного творчества

- Хореография.
- Вокал.
- Художественное слово.
- Театральное творчество.
Ваш ребёнок — восходящая звезда танцев, талантливый певец или настоящий артист? Тогда этот конкурс точно откроет ему дорогу на большую сцену!
Подарите своему малышу радость первого звёздного успеха! Ведь так важно выявить и начать развивать таланты ребёнка с самого раннего возраста. Кто знает, может уже совсем скоро его имя будет на всех телеканалах и в газетных заголовках.
Что же ждёт всех участников, кроме славы и первого сценического опыта? Конечно же, замечательные призы от наших партнёров и спонсоров! А также почётные дипломы и кубки для победителей и призёров.
Помимо конкурсных выступлений вы увидите показательные выступления. Каратэ, эстетическая гимнастика, са-фи-дансе — интригует, правда? Приходите вдохновляться и восторгаться юными сибирскими талантами!
Если у вас остались вопросы, вы хотите подробнее узнать о направлениях и номинациях или уже готовы зарегистрировать своего ребёнка на этот замечательный конкурс, то ждём вас в группе «ВКонтакте».
А также всю информацию можно получить по телефонам:
И, конечно, приходите 25 мая на грандиозное детское шоу, где все маленькие жемчужинки конкурса можно будет увидеть на сцене!
Встречаемся 25 мая, на 4-м этаже ТРЦ «Пионер» в 10.00.
Ждем вас!
Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в
Сайт: www.pionermall.ru
Социальные сети: Вконтакте, Одноклассники, Instagram
Организатор конкурса: ООО «Достояние Сибири». Срок проведения: