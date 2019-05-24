25 мая в ТРЦ «Пионер» пройдёт Всероссийский фестиваль-конкурс детского дошкольного творчества «Чудо-детки» . Это уникальный проект для артистичных, талантливых и самых-самых ярких детей от 2,5 до лет по всей России, организованный ООО «Достояние Сибири».

Конкурс пройдёт в 4 номинациях: Хореография. Вокал. Художественное слово. Театральное творчество.

Ваш ребёнок — восходящая звезда танцев, талантливый певец или настоящий артист? Тогда этот конкурс точно откроет ему дорогу на большую сцену!

В Барнауле пройдёт Всероссийский фестиваль-конкурс детского дошкольного творчества «Чудо-детки». Фото: архив ТРЦ «Пионер».

Подарите своему малышу радость первого звёздного успеха! Ведь так важно выявить и начать развивать таланты ребёнка с самого раннего возраста. Кто знает, может уже совсем скоро его имя будет на всех телеканалах и в газетных заголовках.

Что же ждёт всех участников, кроме славы и первого сценического опыта? Конечно же, замечательные призы от наших партнёров и спонсоров! А также почётные дипломы и кубки для победителей и призёров.

Помимо конкурсных выступлений вы увидите показательные выступления. Каратэ, эстетическая гимнастика, са-фи-дансе — интригует, правда? Приходите вдохновляться и восторгаться юными сибирскими талантами!

В Барнауле пройдёт Всероссийский фестиваль-конкурс детского дошкольного творчества «Чудо-детки». Фото: архив ТРЦ «Пионер».

Если у вас остались вопросы, вы хотите подробнее узнать о направлениях и номинациях или уже готовы зарегистрировать своего ребёнка на этот замечательный конкурс, то ждём вас в группе «ВКонтакте».

А также всю информацию можно получить по телефонам: 8 (913) 001-83-48 и 8 (913) 916-61-35 .

И, конечно, приходите 25 мая на грандиозное детское шоу, где все маленькие жемчужинки конкурса можно будет увидеть на сцене!

Встречаемся 25 мая, на 4-м этаже ТРЦ «Пионер» в 10.00.

Ждем вас!