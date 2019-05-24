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В ТРЦ «Пионер» пройдёт Всероссийский фестиваль-конкурс детского дошкольного творчества

25 мая в ТРЦ «Пионер» пройдёт Всероссийский фестиваль-конкурс детского дошкольного творчества «Чудо-детки». Это уникальный проект для артистичных, талантливых и самых-самых ярких детей от 2,5 до лет по всей России, организованный ООО «Достояние Сибири».

В Барнауле пройдёт Всероссийский фестиваль-конкурс детского дошкольного творчества «Чудо-детки».
В Барнауле пройдёт Всероссийский фестиваль-конкурс детского дошкольного творчества «Чудо-детки».
Фото: архив ТРЦ «Пионер».
Конкурс пройдёт в 4 номинациях:
  1. Хореография.
  2. Вокал.
  3. Художественное слово.
  4. Театральное творчество.

Ваш ребёнок — восходящая звезда танцев, талантливый певец или настоящий артист? Тогда этот конкурс точно откроет ему дорогу на большую сцену!

В Барнауле пройдёт Всероссийский фестиваль-конкурс детского дошкольного творчества «Чудо-детки».
В Барнауле пройдёт Всероссийский фестиваль-конкурс детского дошкольного творчества «Чудо-детки».
Фото: архив ТРЦ «Пионер».

Подарите своему малышу радость первого звёздного успеха! Ведь так важно выявить и начать развивать таланты ребёнка с самого раннего возраста. Кто знает, может уже совсем скоро его имя будет на всех телеканалах и в газетных заголовках.

Что же ждёт всех участников, кроме славы и первого сценического опыта? Конечно же, замечательные призы от наших партнёров и спонсоров! А также почётные дипломы и кубки для победителей и призёров.

Помимо конкурсных выступлений вы увидите показательные выступления. Каратэ, эстетическая гимнастика, са-фи-дансе — интригует, правда? Приходите вдохновляться и восторгаться юными сибирскими талантами!

В Барнауле пройдёт Всероссийский фестиваль-конкурс детского дошкольного творчества «Чудо-детки».
В Барнауле пройдёт Всероссийский фестиваль-конкурс детского дошкольного творчества «Чудо-детки».
Фото: архив ТРЦ «Пионер».

Если у вас остались вопросы, вы хотите подробнее узнать о направлениях и номинациях или уже готовы зарегистрировать своего ребёнка на этот замечательный конкурс, то ждём вас в группе «ВКонтакте».

А также всю информацию можно получить по телефонам: 8 (913) 001-83-48 и 8 (913) 916-61-35.

И, конечно, приходите 25 мая на грандиозное детское шоу, где все маленькие жемчужинки конкурса можно будет увидеть на сцене!

Встречаемся 25 мая, на 4-м этаже ТРЦ «Пионер» в 10.00.

Ждем вас!

ТРЦ «Пионер»

Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в

Сайт: www.pionermall.ru

Социальные сети: Вконтакте, Одноклассники, Instagram

Организатор конкурса: ООО «Достояние Сибири». Срок проведения: 25.05.2019 г. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения условия смотрите в группе «Вконтакте»

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