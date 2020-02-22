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Жизнь

В трудовом кодексе могут закрепить право на еще один отгул для работников старше 40 лет

Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации, сообщают РИА Новости. Документ внесут в Госдуму.

Работа. Женщина. Компьютер.
Работа. Женщина. Компьютер.
СС0

Как следует из законопроекта, работникам в возрасте от 40 лет и старше гарантируется освобождение от работы на один день для диспансеризации. Такой отгул можно будет взять раз в год, с сохранением должности и среднего заработка.

Проект поправок подготовили в Минтруде. В ведомстве обращают внимание, что формулировка «дополнительный выходной» неприемлема, так как это рабочий день, в который работник освобождается для прохождения диспансеризации.

В правительстве отметили, что принятие законопроекта сделает диспансеризацию более доступной и поспособствует увеличению продолжительности жизни и повышению ее качества. Кроме того, эти изменения помогут в реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

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