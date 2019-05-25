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Жизнь

В парке Новосибирска появится гигантский микроскоп с секретом

В Центральном парке Новосибирска, на месте бывшей детской железной дороги, появится новая игровая зона с огромным микроскопом. Такое решение предложило сообщество художников «Гуслица», победитель конкурса концепций детской площадки для новосибирского парка, рассказали Sibnovosti.ru.

Проект преображения парка Центральный в Новосибирске.
Проект преображения парка Центральный в Новосибирске.
smarturban.online

Конкурс проходил с февраля по май на онлайн-платформе Smart Urban по заказу мэрии Новосибирска. Главной задачей было найти самобытные идеи, непохожие на стандартные игровые «комплекты».

По условиям конкурса, проекты должны вписаться в ландшафт и стратегию развития парка, быть многофункциональными и развивающими, соответствовать различным возрастным группам, воплощать интересные сюжеты и в потенциале стать новой городской достопримечательностью.

Победителей определило жюри, состоящее из представителей мэрии Новосибирска, федеральных экспертов и местного архитектурного сообщества.

В конкурсе приняло участие около 50 проектов от архитектурных бюро, художников и студентов профильных вузов из 12 городов России. Первое место отдано проекту «МИКРОСКОП -ТЕЛЕСКОП -КАЛЕЙДОСКОП».

Авторы — коллектив «Гуслофт Гуслица» — предложили научно-популярное оснащение детской площадки. Центральными элементами игровой зоны стали гигантский микроскоп, внутри которого спроектированы пространства для игр и лекций, адаптированный для детей телескоп и вращающийся витраж-калейдоскоп.

Площадка также оборудована лестницами, горками и другими игровыми модулями.

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