В Алтайском крае люди мерзнут из-за недостроенных котельных

Жители райцентра Мамонтово замерзают в своих домах из-за недостроенной модульной котельной. Объект до сих пор не ввели в эксплуатацию. В результате в центре села не отапливаются административные здания, многоэтажки и частные дома, сообщили altapress.ru читатели. Аналогичная ситуация складывается и в Змеиногорске — холодно во всем городе.

В редакцию обратились две женщины, живущие в центре Мамонтово. Одна из них рассказала, что в ее доме 15 градусов, поэтому она переехала жить к матери. Холод, по словам женщины, мамонтовцы терпят уже три недели.

В мае 2018 года в селе снесли котельную № 8. На ее месте запланировали построить новую, модульную. Однако возводить ее начали только в конце лета. Еще неделю назад, сообщила читательница, даже трубы не все были уложены. По слухам, строительство котельной затянулось из-за проблем с торгами, а также из-за большой нагрузки у подрядчика.

Мамонтово. altairegion22.ru

Другая читательница altapress.ru рассказала, что в ее квартире вообще 10 градусов. Ей некуда пойти временно пожить, к тому же у сельчанки есть дети. «Подключили к отоплению только детский сад», — рассказала женщина. Холодно и в административных зданиях: люди мерзнут и дома, и на работе.

Altapress.ru обратился в районную администрацию. Замглавы Александр Семибратов сообщил, что ввод котельной в эксплуатацию задержали «по ряду причин». При этом «все соцобъекты отапливаются с 3−4 октября».

Мамонтово. altairegion22.ru

Александр Семибратов,

заместитель главы Мамонтовского района:

У нас запущены все котельные, кроме одной. Она на капитальном ремонте по краевой программе. На данный момент все практически готово, 12 октября, скорее всего, будем приступать к опрессовке. Хочу отметить, что запускать отопление мы имеем право после того, как средняя температура на улице в течение пяти дней будет ниже +8 градусов. В эти рамки мы пока попадаем.

Замглавы пообещал, что тепло дойдет до потребителей к концу недели.

В крае есть целые города, где отопление не запущено до сих пор — например, в Змеиногорске не работает ни одна котельная. Горожане ждут запуска отопления и обращаются к властям с просьбам начать отопительный сезон, так как мерзнут в своих домах, пишет «Змеиногорский вестник».

Змеиногорск готовится к отопительному сезону. zmnvest.ru Змеиногорск готовится к отопительному сезону. zmnvest.ru

Такая задержка связана с реконструкцией котельных. А между тем температура ночью на улице опускается до -5 градусов.

Общая готовность дать отопление в домах по всей стране составляет 99,9%. В Алтайском крае и Республике Алтай данный показатель составляет 60%, пишет telegram-канал «Неляпунов».