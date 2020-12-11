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Жизнь

В центре Барнаула появился светящийся бык с шаром

10 декабря в Барнауле у Нулевого километра установили четырехметровую светящуюся инсталляцию. Она представляет собой арку, под которой стоит бык, а рядом — шар.

Новогодние украшения у Нулевого километра в Барнауле.
Новогодние украшения у Нулевого километра в Барнауле.
barnaul.org

Объемную конструкцию сделали из металлического каркаса и светодиодных элементов, по контуру — узоры и надпись «С новым годом!».

Арку в прошлом году изготовили по заказу и смонтировали специалисты ИСК «Союз», на ее создание израсходовали более 200 метров дюралайта и светодиодных гирлянд.

В этом году компания добавила к арке быка, как символ наступающего 2021 года, рассказали в мэрии.

Помимо этой новогодней композиции, барнаульцы найдут поблизости светодиодные елочки, баннеры с изображением лесных животных с советских новогодних открыток и объемные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и снеговика.

В вечернее время фигуры подсвечиваются разными цветами.

Ранее фотокорреспондент altapress.ru посмотрел, как на пешеходной улице в Барнауле создают новогодний городок.

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