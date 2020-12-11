В центре Барнаула появился светящийся бык с шаром

Объемную конструкцию сделали из металлического каркаса и светодиодных элементов, по контуру — узоры и надпись «С новым годом!».
Арку в прошлом году изготовили по заказу и смонтировали специалисты ИСК «Союз», на ее создание израсходовали более 200 метров дюралайта и светодиодных гирлянд.
В этом году компания добавила к арке быка, как символ наступающего 2021 года, рассказали в мэрии.
Помимо этой новогодней композиции, барнаульцы найдут поблизости светодиодные елочки, баннеры с изображением лесных животных с советских новогодних открыток и объемные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и снеговика.
В вечернее время фигуры подсвечиваются разными цветами.
Ранее фотокорреспондент altapress.ru посмотрел, как на пешеходной улице в Барнауле создают новогодний городок.