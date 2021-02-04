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Жизнь

В центре Барнаула сноубордист лихо покорил спуск на городском проспекте у «Анастасии». Видео

Барнаульский экстремал попал на видео, виртуозно скатившись по ступеням в центре Барнаула — по пр. Красноармейский, в «геолокации» высотного здания «Анастасия».

Сноуборд.
Сноуборд.
СС0

«Хорошо пошел», — слышен голос за кадром.

Местные жители говорят, что там уже вполне приличный спуск — разве что не «Пижонка» на Горе. Тротуары не чистят, жалуются горожане.

Ролик опубликовал Телеграм-канал Барнаул.фм.

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