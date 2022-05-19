В центре Барнаула торжественно закроют ресторан

1 июня в Барнауле «торжественно закроют» ресторан Velvet, который находится на пр. Ленина, 80.

Правда, закрытие связано не с банкротством, а с ремонтом, пишет «Амик» со ссылкой на соцсети ресторана.

Как рассказали журналистам в Velvet, владельцы хотят найти новый формат. Когда ресторан будет открыт снова — пока неизвестно.

Но пользователям соцсетей пообещали дополнительно рассказать, когда и как пройдет праздничное закрытие на ремонт.

Velvet — это премиальный ресторан Барнаула. В центре города он работает на протяжении 17 лет.

Ранее стало известно, что ресторан McDonald’s может вернуться в РФ под новым брендом.