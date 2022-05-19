19 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В центре Барнаула торжественно закроют ресторан

1 июня в Барнауле «торжественно закроют» ресторан Velvet, который находится на пр. Ленина, 80.

Ресторан Velvet
Ресторан Velvet
vk.com/restoranvelvet

Правда, закрытие связано не с банкротством, а с ремонтом, пишет «Амик» со ссылкой на соцсети ресторана.

Как рассказали журналистам в Velvet, владельцы хотят найти новый формат. Когда ресторан будет открыт снова — пока неизвестно.

Но пользователям соцсетей пообещали дополнительно рассказать, когда и как пройдет праздничное закрытие на ремонт.

Velvet — это премиальный ресторан Барнаула. В центре города он работает на протяжении 17 лет.

Ранее стало известно, что ресторан McDonald’s может вернуться в РФ под новым брендом.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость