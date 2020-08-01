В центре Барнаула установили танк, который принимал участие в боевых действиях

Боевую машину разместили на специально подготовленной площади на площади ветеранов боевых действий. Танк доставлен из войсковой части и уже прошел демилитаризацию.
«Создание выставки военной техники под открытым небом — цель проекта. В наших дальнейших планах — сделать эту территорию основным местом для проведения всех мероприятий патриотического воспитания молодёжи Алтайского края», — подчеркнул лидер ветеранского движения Алтайского края Сергей Завалихин.
Установленный танк принимал участие в боевых действиях на территории Афганистана.