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Жизнь

В центре Барнаула установили танк, который принимал участие в боевых действиях

1 августа на площади ветеранов боевых действий в честь 90-летия Воздушно-десантных войск России установили танк Т-62.

Установка танка Т-62 в Барнауле.
Установка танка Т-62 в Барнауле.
предоставлено altapress.ru

Боевую машину разместили на специально подготовленной площади на площади ветеранов боевых действий. Танк доставлен из войсковой части и уже прошел демилитаризацию.

«Создание выставки военной техники под открытым небом — цель проекта. В наших дальнейших планах — сделать эту территорию основным местом для проведения всех мероприятий патриотического воспитания молодёжи Алтайского края», — подчеркнул лидер ветеранского движения Алтайского края Сергей Завалихин.

Установленный танк принимал участие в боевых действиях на территории Афганистана.

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