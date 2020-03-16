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Жизнь

В центре Барнаула вновь разгромили переход безопасности

15 марта барнаульцы сообщили, что пешеходную дорожку рядом с реконструируемым зданием около площади Спартака вновь разгромили.

Проход в центре Барнаула
Проход в центре Барнаула
https://vk.com/incident22

На выходных здесь сбрасывали снег с исторического здания и проломили крушу перехода безопасности. Очевидцы сообщают, что сам тротуар в это время перегорожен не был: люди продолжали по нему идти.

Проход в центре Барнаула завален снегом.
Проход в центре Барнаула завален снегом.
altapress.ru.

Это уже не первый случай, когда единственная переходная зона в этой части города оказывается заблокированной. В конце января переход полностью был заблокирован снегом, который скидали, но убрать сразу забыли.

Только после жалоб горожан, место быстро расчистили.

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