В центре Барнаула вновь разгромили переход безопасности

15 марта барнаульцы сообщили, что пешеходную дорожку рядом с реконструируемым зданием около площади Спартака вновь разгромили.

На выходных здесь сбрасывали снег с исторического здания и проломили крушу перехода безопасности. Очевидцы сообщают, что сам тротуар в это время перегорожен не был: люди продолжали по нему идти.

Проход в центре Барнаула завален снегом. altapress.ru.

Это уже не первый случай, когда единственная переходная зона в этой части города оказывается заблокированной. В конце января переход полностью был заблокирован снегом, который скидали, но убрать сразу забыли.

Только после жалоб горожан, место быстро расчистили.