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Жизнь

В центре Барнаула задымился рекламный щит

Вечером 11 декабря к зданию на Красноармейском проспекте приехали сразу несколько пожарных машин. Как выяснилось, задымился рекламный щит, сообщает Barnaul 22.

В Барнауле задымился рекламный щит
В Барнауле задымился рекламный щит
Юрий Красильников, Barnaul 22

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на место происшествия приехали 7 пожарных машин.

В Барнауле задымился рекламный щит
В Барнауле задымился рекламный щит
Юрий Красильников, Barnaul 22

«Кажется, кто-то зажёг!" — иронизируют пользователи в комментариях к новости.

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