В центре Барнаула заметили неизвестного зверька

Мнения разделились: животное называли бобром, крысой и ондатрой. В итоге большинство сошлось на том, что это ондатра.
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В центре Барнаула очевидцы заметили и сняли на видео зверька, который бодро бежал по улице. Ролик опубликовало сообщество Barnaul 22. Среди пользователей возник спор — кто запечатлен на видео.
Мнения разделились: животное называли бобром, крысой и ондатрой. В итоге большинство сошлось на том, что это ондатра.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter