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Жизнь

В центре Барнаула заметили неизвестного зверька

В центре Барнаула очевидцы заметили и сняли на видео зверька, который бодро бежал по улице. Ролик опубликовало сообщество Barnaul 22. Среди пользователей возник спор — кто запечатлен на видео.

Девушка и смартфон. Связь.
Девушка и смартфон. Связь.
СС0

Мнения разделились: животное называли бобром, крысой и ондатрой. В итоге большинство сошлось на том, что это ондатра.

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