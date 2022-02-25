В центре Москвы задержали 600 человек в ходе антивоенной акции

«В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении на сайте МВД.
Речь идет о протестах на Пушкинской площади. Люди выступили против специальной военной операции России на Украине и устроили незаконное шествие по Страстному бульвару в сторону Большой Дмитровки, пишет ТАСС.
На подходе к Трубной площади участники незаконного мероприятия увидели оцепление оперполка, многие начали расходиться. В районе Страстного бульвара девушка метнула коктейль Молотова в сторону оперполка, поврежден автозак, а девушка задержана.
Антивоенные протесты прошли также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах.