В центре Москвы задержали 600 человек в ходе антивоенной акции

24 февраля полиция задержала 600 человек в ходе несогласованной акции в Москве, заявили в столичном главке МВД.

«В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении на сайте МВД.

Речь идет о протестах на Пушкинской площади. Люди выступили против специальной военной операции России на Украине и устроили незаконное шествие по Страстному бульвару в сторону Большой Дмитровки, пишет ТАСС.

На подходе к Трубной площади участники незаконного мероприятия увидели оцепление оперполка, многие начали расходиться. В районе Страстного бульвара девушка метнула коктейль Молотова в сторону оперполка, поврежден автозак, а девушка задержана.

Антивоенные протесты прошли также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах.