В Центре «Мой бизнес» стартует молодёжный конкурс «Фабрика бизнес-идей»

Дойти до финала конкурса и победить — главная цель участников, а кроме подачи заявки ребят ждёт обучающая программа по основам предпринимательства, генерация бизнес-идей, знакомство с единомышленниками и новый круг друзей, режим индивидуальных консультаций с опытными практиками бизнеса и экспертами и, конечно, призы!
И, наконец то, чего никогда не было «до» и вряд ли будет «после» — весь конкурсный период подготовки к финалу, вплоть до объявления победителей, будет проходить в формате телевизионного шоу! Хватит смотреть федеральные проекты, теперь у нас есть свой — барнаульский (местный/алтайский)! Следите за новостями на сайте Центра «Мой бизнес»: мойбизнес22.рф
Старт конкурса для школьников — 14 августа в 11.00 на Мало-Тобольскую, 19, успеть подать заявку можно по адресу: конкурс.мойбизнес22.рф.
Заявки от молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет включительно принимаются до 26 сентября 2020 г на сайте Конкурса «Фабрика бизнес-идей»
- Денис Газукин — ментор, основатель интернет-агентства MITRA, генеральный директор компании Freematiq
- Татьяна Дведенидова — бизнес-консультант, медиатор, владелец «Альфа-консалтинг» и Языковой школы «Альфа»
- Денис Матис — ментор, бизнес-тренер, инвестор, владелец детского сада «Капитошка», совладелец лазертаг клуб «Полигон 22»
- Валентина Шилова — ментор, тренер, сертифицированный коуч ICF, руководитель центра компетенций «Виант», основатель «АлтайГлонассМониторинг», юрист
- Станислав Яковенко — ментор, бизнес-тренер, психолог, спортсмен, фитнес-инструктор, нутрициолог, владелец сети фитнеса My BodyTec
Финал в реальности и прямом эфире двух телеканалов — 13 ноября 2020 года.