В Центре «Мой бизнес» стартует молодёжный конкурс «Фабрика бизнес-идей»

В рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» натренировать бизнес-навыки могут даже школьники. Конкурс «Фабрика бизнес-идей» проводится в два этапа — для старших школьников от 14 до 17 лет и для молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет .

Дойти до финала конкурса и победить — главная цель участников, а кроме подачи заявки ребят ждёт обучающая программа по основам предпринимательства, генерация бизнес-идей, знакомство с единомышленниками и новый круг друзей, режим индивидуальных консультаций с опытными практиками бизнеса и экспертами и, конечно, призы!

И, наконец то, чего никогда не было «до» и вряд ли будет «после» — весь конкурсный период подготовки к финалу, вплоть до объявления победителей, будет проходить в формате телевизионного шоу! Хватит смотреть федеральные проекты, теперь у нас есть свой — барнаульский (местный/алтайский)! Следите за новостями на сайте Центра «Мой бизнес»: мойбизнес22.рф

Старт конкурса для школьников — 14 августа в 11.00 на Мало-Тобольскую, 19, успеть подать заявку можно по адресу: конкурс.мойбизнес22.рф.

Заявки от молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет включительно принимаются до 26 сентября 2020 г на сайте Конкурса «Фабрика бизнес-идей»

Тренируют финалистов , помогают в доработке проектов , поддерживают и вдохновляют: Денис Газукин — ментор , основатель интернет-агентства MITRA , генеральный директор компании Freematiq

— ментор основатель интернет-агентства , генеральный директор компании Татьяна Дведенидова — бизнес-консультант , медиатор , владелец «Альфа-консалтинг» и Языковой школы «Альфа»

— бизнес-консультант медиатор владелец и Денис Матис — ментор , бизнес-тренер , инвестор , владелец детского сада «Капитошка» , совладелец лазертаг клуб «Полигон 22»

— ментор бизнес-тренер инвестор владелец детского сада , совладелец лазертаг клуб Валентина Шилова — ментор , тренер , сертифицированный коуч ICF , руководитель центра компетенций «Виант» , основатель «АлтайГлонассМониторинг» , юрист

— ментор тренер сертифицированный коуч , руководитель центра компетенций , основатель , юрист Станислав Яковенко — ментор , бизнес-тренер , психолог , спортсмен , фитнес-инструктор , нутрициолог , владелец сети фитнеса My BodyTec

Финал в реальности и прямом эфире двух телеканалов — 13 ноября 2020 года.