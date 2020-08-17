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В Центре «Мой бизнес» стартует молодёжный конкурс «Фабрика бизнес-идей»
Жизнь
22

В Центре «Мой бизнес» стартует молодёжный конкурс «Фабрика бизнес-идей»

В рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» натренировать бизнес-навыки могут даже школьники. Конкурс «Фабрика бизнес-идей» проводится в два этапа — для старших школьников от 14 до 17 лет и для молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Центр «Мой бизнес»

Дойти до финала конкурса и победить — главная цель участников, а кроме подачи заявки ребят ждёт обучающая программа по основам предпринимательства, генерация бизнес-идей, знакомство с единомышленниками и новый круг друзей, режим индивидуальных консультаций с опытными практиками бизнеса и экспертами и, конечно, призы!

И, наконец то, чего никогда не было «до» и вряд ли будет «после» — весь конкурсный период подготовки к финалу, вплоть до объявления победителей, будет проходить в формате телевизионного шоу! Хватит смотреть федеральные проекты, теперь у нас есть свой — барнаульский (местный/алтайский)! Следите за новостями на сайте Центра «Мой бизнес»: мойбизнес22.рф

Старт конкурса для школьников — 14 августа в 11.00 на Мало-Тобольскую, 19, успеть подать заявку можно по адресу: конкурс.мойбизнес22.рф.

Заявки от молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет включительно принимаются до 26 сентября 2020 г на сайте Конкурса «Фабрика бизнес-идей»

Тренируют финалистов, помогают в доработке проектов, поддерживают и вдохновляют:
  • Денис Газукин — ментор, основатель интернет-агентства MITRA, генеральный директор компании Freematiq
  • Татьяна Дведенидова — бизнес-консультант, медиатор, владелец «Альфа-консалтинг» и Языковой школы «Альфа»
  • Денис Матис — ментор, бизнес-тренер, инвестор, владелец детского сада «Капитошка», совладелец лазертаг клуб «Полигон 22»
  • Валентина Шилова — ментор, тренер, сертифицированный коуч ICF, руководитель центра компетенций «Виант», основатель «АлтайГлонассМониторинг», юрист
  • Станислав Яковенко — ментор, бизнес-тренер, психолог, спортсмен, фитнес-инструктор, нутрициолог, владелец сети фитнеса My BodyTec

Финал в реальности и прямом эфире двух телеканалов — 13 ноября 2020 года.

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