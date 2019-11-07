В Центробанке рассказали, как мошенники выманивают деньги с карт

Злоумышленники обладают небольшим набором данных — как правило, это ФИО и номер телефона — и поначалу могут не знать, в каком банке у человека открыт счет. Но выстраивают разговор так, что жертва сама предоставляет всю информацию.

«Он просто начинает свой разговор, спрашивает, вы это или не вы, и дальше развивает разговор по определенным скриптам, выводя человека на необходимость рассказать злоумышленнику о том, кем он является на самом деле», — объяснил Сычев на международной конференции «Защита персональных данных» в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Техника обмана порой очень изящна и может «сыграть на определенных чувствах человека». Когда жертва начинает догадываться, что ее хотят «развести», у мошенника хватает фантазии перейти на другой уровень общения и заполучить информацию.

По данным Банка России, в 2018 году более 97% хищений со счетов физических лиц было совершено при помощи приемов социальной инженерии: граждане сами называли номер карты и указанный на ее обороте CVV-код, подчеркнул замглавы департамента.

Как подытожил представитель ЦБ, на уровне законодательства нужно стремиться к тому, чтобы спроса на незаконные данные в принципе не было. В следующем году Банк России может запустить ТВ-кампанию для борьбы с социальной инженерией, сообщил Сычев.