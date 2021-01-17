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Жизнь

В Тверской области несовершеннолетняя девушка насмерть замерзла на улице

Тело 17-летней девушки с признаками обморожения было найдено 16 января на улице поселка Новозавидовский Конаковского района в Тверской области. Об этом пишет новостной сайт «Аргументов и фактов», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

«Проведен осмотр места обнаружения несовершеннолетней, видимых телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», — прокомментировала старший помощник руководителя регионального Следственного комитета Валерия Павлова.

Январские морозы в Сибири.
Январские морозы в Сибири.
instagram.com/luysinova

На данный момент уже начата доследственная проверка трагедии. Были опрошены родственники и друзья погибшей.

По поручению прокурора Тверской области Сергея Лежникова начата проверка исполнения родителями и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Детали происшествия уточняются.

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