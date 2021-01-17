В Тверской области несовершеннолетняя девушка насмерть замерзла на улице

«Проведен осмотр места обнаружения несовершеннолетней, видимых телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», — прокомментировала старший помощник руководителя регионального Следственного комитета Валерия Павлова.
На данный момент уже начата доследственная проверка трагедии. Были опрошены родственники и друзья погибшей.
По поручению прокурора Тверской области Сергея Лежникова начата проверка исполнения родителями и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних.
Детали происшествия уточняются.