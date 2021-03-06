В Тверской области патологоанатомов задержали ночью на кладбище с выкопанным трупом

Оказалось, что медики местной ЦРБ перепутали тела двух женщин. Предположительно, обе скончались от коронавируса. Таких покойных родственникам отдают в закрытых гробах.
Родственники одной пенсионерки отвезли ее в деревню и похоронили на местном кладбище. А вторые решили взглянуть на бабушку в последний раз, но приоткрыв крышку обнаружили, что там совершенно другой человек, пишет «Московский комсомолец».
Они незамедлительно обратились в морг и потребовали исправить недоразумение.
Патологоанатомы «догадались» решить проблему по-своему, без лишних бумаг. Дождавшись темноты, они отправились на погост — выкапывать уже похороненную женщину. Причем в этой афере был задействован начальник морга.
Горе-врачей задержали сотрудники ДПС. Они остановили машину и обнаружили в багажнике выкопанный труп.
Отмечается, что покойных в больнице путали не единожды, но о подобных могильных рокировках известно не было.