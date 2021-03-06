В Тверской области патологоанатомов задержали ночью на кладбище с выкопанным трупом

История, достойная фильма ужасов, произошла в Тверской области. На одном из сельских кладбищ ночью были задержаны патологоанатомы, которые выкопали труп женщины.

Оказалось, что медики местной ЦРБ перепутали тела двух женщин. Предположительно, обе скончались от коронавируса. Таких покойных родственникам отдают в закрытых гробах.

Родственники одной пенсионерки отвезли ее в деревню и похоронили на местном кладбище. А вторые решили взглянуть на бабушку в последний раз, но приоткрыв крышку обнаружили, что там совершенно другой человек, пишет «Московский комсомолец».

Они незамедлительно обратились в морг и потребовали исправить недоразумение.

Патологоанатомы «догадались» решить проблему по-своему, без лишних бумаг. Дождавшись темноты, они отправились на погост — выкапывать уже похороненную женщину. Причем в этой афере был задействован начальник морга.

Горе-врачей задержали сотрудники ДПС. Они остановили машину и обнаружили в багажнике выкопанный труп.

Отмечается, что покойных в больнице путали не единожды, но о подобных могильных рокировках известно не было.