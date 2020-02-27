В условиях аномалии. Главе МЧС рассказали, как Алтайский край готовится к тяжелому паводку

Евгений Зиничев, глава МЧС РФ, провел 27 февраля выездное координационное совещание в Барнауле. Он обсудил паводковую обстановку в крае и выяснил, насколько местные органы власти готовы к ней. Также министром были озвучены важные меры по предотвращению прогнозируемых последствий разгула стихии. Об этом — в материале Altapress.ru.

О чем докладывали министру

О погоде и осадках

Первым выступил на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям Александр Люцигер. Начальник Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) отметил, что на данный момент снегозапасы в крае достигают больших объемов.

Поэтому уровень воды, спрогнозировал он, будет превышать средние многолетние показатели. Это повлечет за собой не только достижение критических отметок, но и, вероятно, их превышение, что в свою очередь, приведет к образованию склонового стока и заполнению пониженных мест рельефа.

На вопрос Евгения Зиничева, можно ли назвать ситуацию в крае аномальной, Александр Люцигер ответил утвердительно:

Александр Люцигер,

начальник Алтайского ЦГМС:

На моей практике, здесь за 25 лет ничего подобного не было.

Евгений Зиничев в Алтайском крае. mchs.gov.ru.

Люцигер объясняет критическую ситуацию в регионе следующими образом: Во-первых, в этом году практически не сформировался блокирующий азиатский (или сибирский) антициклон, благодаря которому на территорию края не поступали бы атлантические воздушные массы с крупными снежными осадками.

Во-вторых, с середины января в район бассейна верхней Оби начали пробиваться южные циклоны с обильными осадками. На сегодняшний день в этом бассейне сформировались снегозапасы, в два раза превышающие нормальные значения.

«Подобная ситуация может спровоцировать очень серьезную паводочную волну, — сказал Александр Люцигер. — Правда, решающим фактором все-таки остается фактическая погода, которая сложится в конце марта и начале апреля».

Глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. vk.com/mchs22

О возможных потерях от наводнения

Согласно прогнозу, риску подтопления на территории региона подвержено 46 муниципальных образований — это более 15 тыс. домов, 42 тыс. человек, 89 объектов социальной сферы и инфраструктуры, а также 30 мостов и большое количество автомобильных дорог на данных территориях. Об этом в своем докладе сообщил Игорь Степаненко, заместитель председателя правительства Алтайского края. Именно он курирует в правительстве тему ЧС.

На данный момент в крае к возможному паводку подготовлены 223 пункта временного размещения населения, они рассчитанны на 39 тыс. человек. Общий резерв финансовых ресурсов составляет 579 млн. рублей, резерв материальных ресурсов — 646 млн. рублей

Игорь Степаненко,

заместитель председателя правительства Алтайского края.

Здесь имеется в виду не только наши бюджетные возможности, но и возможности резервного фонда, а также муниципальные средства и, конечно же, вся территориальная подсистема — предприятия и различные учреждения.

Паводок. Олег Богданов

Наблюдением и контролем гидрологической обстановки в крае занимаются 50 стационарных гидропостов, также дополнительно будет развернуто еще 16 временных. Кроме того, мониторинг осуществляется за счет использования авиации и беспилотников. Отдельные резульатыт мониторинга получает край из космоса. и из космоса.

Игорь Степаненко,

заместитель председателя правительства Алтайского края.

Основные усилия по подготовке к прохождению весеннего половодья также направлены на традиционные мероприятия — вывоз снега, чистку ливневых стоков, отсыпку низменных участков местности, водоотводные каналы. Конечно же, спланирован комплекс предупредительных мероприятий — на заторах опасных участках планируется реализация взрывных работ.

Паводок на Алтае. Олег Богданов

О специальных учениях

Александр Макаров, начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в своем докладе сообщил о том, что 11 и 12 марта пройдут учения, задача которых оповестить население региона о ЧС — в них будут задействованы более 200 человек и 50 единиц техники.

Информировать граждан будут через SMS-оповещения, которые производятся по территориальному признаку и распространяются на всех абонентов любых операторов сотовой связи Алтайского края.

Однако глава МЧС России выразил скепсис по отношению к мерам безопасности, принятым в регионе.

Евгений Зиничев,

глава МЧС РФ:

На первом этапе я бы не уповал на SMS-сообщения и интернет-сообщения. Основные усилия нужно делать на громкоговорящие устройства в населенных пунктах и обходы. В населенных пунктах у некоторых граждан может не оказаться телефона или интернета. Местные власти должны знать, кто у них в этих населенных пунктах проживает. Поэтому когда мы говорим, что отправим SMS или позвоним, то должны понимать, что не все смотрят в телефон или сидят в интернете. Поэтому до каждого гражданина обязаны дойти и оповестить.

Евгений Зиничев в Алтайском крае. mchs.gov.ru.

Об угрозе лесных пожаров

Игорь Степаненко доложил, что в регионе угрозе перехода лесных пожаров подвержены 227 населенных пункта, а ландшафтных — 342.

Планируется обеспечить стопроцентный мониторинг за обстановкой. Кроме того, сформированы оперативные штабы по охране лесов на уровне и главного управления по делам ЧС, и министерства природных ресурсов, и всех лесничеств.

Степаненко добавил, что из предусмотренных 234 млн рублей субсидий федерального бюджета, 64 млн рублей будут использованы на охрану лесов.

Макаров дополнил, что для оперативного реагирования на паводок в пожароопасный период 2020 года создана автомобильная группировка главного управления — её численность составляет 100 человек личного состава и 22 единиц техники, шесть из которых способны работать в автономном режиме.

Лесные пожары. СС0

Кроме того, на территории Алтайского края находится шесть профессиональных аварийно-спасательных формирований, задача которых — реагировать на различные виды природных и техногенных рисков.

О гидропрепятствиях

Следом выступал Владимир Попрядухин, министр природных ресурсов и экологии Алтайского края. В основном он рассказывал о ситуации на Гилевском водохранилище на реке Алей. Но добавил, что Алтайский край обладает большой «гидрогеографической цепью из рек и озер, на которых расположено достаточное количество гидротехнических сооружений, которые не выполнят роль регулятора, а напротив — являются определенного рода препятствиями».

Владимир Попрядухин,

министр природных ресурсов и экологии Алтайского края:

Эти сооружения в основном в своем предназначении использовались для мелиоративных целей и серьезной опасности сегодня для жизни населения не представляют. В целом. на территории Алтайского края зарегистрировано 233 гидротехнических сооружения.

23 мая Обь у Барнауле превысила критический уровень. Паводок на Алтае-2017. Олег Богданов

Кроме того, министр сообщил, что в крае есть 94 гидросооружения, которые сегодня фактически не имеют собственника, или право собственности на них не определено.

Министерство взяло на контроль четыре бесхозных сооружения, находящиеся в аварийном состоянии — они расположены на озере Белое, за ними ведется постоянный мониторинг.

Об опасных объектах в зонах подтопления

Гораздо большую тревогу вызывает то, что в крае в потенциальной зоне подтопления находятся 107 скотомогильников, причем 4 из них — сибиреязвенные. Об этом в своем докладе сообщил представитель Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Он заверил, что серьезных опасений нет в отношении одного из них, который находится под 40-сантиметровым саркофагом. Еще на трех проведена «обваловка». Но будет ли этого достаточно, осталось не ясным.

Паводок в Затоне. barnaul.org

Что посоветовал министр

Далее на комиссии обсуждались дополнительные меры, которые необходимо принять в крае для профилактики. Евгений Зиничев обратил внимание на следующие пункты.

1. Будет запланирована заблаговременная переброска сил и средств сибирского спасательного центра. Первую часть можно направить в Алтайский край, вторую — в Новосибирскую область

2. В середине марта будет осуществлена переброска оперативной группы с беспилотными авиационными системами для мониторинга обстановки как на период весеннего половодья и паводка, так и на противопожарный начальный период. Также планируется обучить специалистов ЦУКСа Алтайского края использовать данные технологии. Кроме того, решено заблаговременно составить специальные фотопланы всех населенных пунктов, попадающих в зону риска.

3. Алтайскому краю будут отправлены наливные дамбы общей протяженностью 7−10 км. Они будут заранее распределены между теми населенными пунктами, которые рискуют оказаться под угрозой затопления. Помимо этого, в регион прибудут специалисты Ногинского спасательного центра, которые проведут занятие по использованию таких дамб.

4. Начиная с 15 марта в круглосуточном режиме на территории края будет проводиться мониторинг обстановки, осуществляться составление ортофотопланов. Результаты мониторинга будут доводиться до краевых и муниципальных чиновников.