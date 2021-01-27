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Жизнь

В военной части в Можайске на контрактников упала крыша «курилки». Есть пострадавшие

Четыре военнослужащих-контрактника получили ушибы и ссадины после инцидента на территории военной части Подмосковья, сообщает РБК со ссылкой на представителей Западного военного округа (ЗВО). Обрушение крыши могло произойти из-за скопившегося на ней снега.

Военная часть.
Военная часть.
mozhaisk_1231, ВК.

По данным СМИ в военной части могли пострадать пять человек. Информация со ссылкой на источник была опубликована ранее в Telegram-канале Mash и ТАСС. О пяти пострадавших писало и «РИА-Новости», ссылаясь на представителя экстренных служб

В пресс-службе ЗВО порталу РБК сообщили, что травмы получили четверо контрактников после того, как на них упал навес.

«В результате обрушения части конструкции открытого навеса воинской части, дислоцированной в Можайском районе Подмосковья, незначительные травмы (ушибы, ссадины) получили четверо военнослужащих по контракту», — сообщили интернет-изданию в ЗВО.

Также журналистов заверили, что никакой угрозы для жизни и здоровья военнослужащих нет. После осмотра врачей им оказали необходимую медицинскую помощь.

Снег на крыше.
Снег на крыше.
Анна Зайкова

По данным Mash крыша обрушилась в курилке автопарка военной части № 52050. В это время там и находились контрактники.

При этом, ТАСС и Mash отметили, что по их информации, трое из пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии. У одного из контрактников подозрение на перелом голеностопа, у другого — перелом ребер, у третьего — переломы плеча и правого бедра, уточняет Mash.

На месте происшествия работают медики и экстренные службы. По непроверенным данным причиной падения крыши стал тяжелый мокрый снег, скопившийся на ней. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель экстренных служб.

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