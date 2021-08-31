В Волгодонске мужчина выпрыгнул из окна ковидного госпиталя и разбился

Инцидент произошел 29 августа в Волгодонске Ростовской области в ковидном госпитале на ул. Советской. 57-летний мужичина выпал из окна и скончался от полученных травм на месте, пишет «Блокнот Волгодонск».

На последнем этаже ковидного госпиталя находится реанимационное отделение, где лежат тяжелые больные. Погибший был одним из таких. В больнице он находился долгое время и, по имеющейся информации, уже шел на поправку.

Перед трагедией к мужчине заходили медики, которые выполнили все необходимые манипуляции и проверили состояние его здоровья. Мужчина не был подключен к ИВЛ, он дышал при помощи кислородной маски.

Врачи больницы рассказали, что пациент и ранее пытался покинуть территорию госпиталя, но его останавливали сотрудники. Он даже был привязан к кровати, но умудрился сорвать крепления и добраться до окна.

Окна в госпитале не закрывают, потому что там очень жарко, а кондиционеры в больнице ставить нельзя. Следователи проводят проверку по факту смерти пациента.