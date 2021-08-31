31 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Волгодонске мужчина выпрыгнул из окна ковидного госпиталя и разбился

Инцидент произошел 29 августа в Волгодонске Ростовской области в ковидном госпитале на ул. Советской. 57-летний мужичина выпал из окна и скончался от полученных травм на месте, пишет «Блокнот Волгодонск».

Больница, медицина.
Больница, медицина.
CC0

На последнем этаже ковидного госпиталя находится реанимационное отделение, где лежат тяжелые больные. Погибший был одним из таких. В больнице он находился долгое время и, по имеющейся информации, уже шел на поправку.

Перед трагедией к мужчине заходили медики, которые выполнили все необходимые манипуляции и проверили состояние его здоровья. Мужчина не был подключен к ИВЛ, он дышал при помощи кислородной маски.

Врачи больницы рассказали, что пациент и ранее пытался покинуть территорию госпиталя, но его останавливали сотрудники. Он даже был привязан к кровати, но умудрился сорвать крепления и добраться до окна.

Окна в госпитале не закрывают, потому что там очень жарко, а кондиционеры в больнице ставить нельзя. Следователи проводят проверку по факту смерти пациента.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость