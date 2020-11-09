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Жизнь

На Алтае спасатели в последний момент помогли мужчине, тонущему в колодце

В Горно-Алтайске благодаря помощи очевидцев спасли мужчину, который провалился в колодец, — сообщается на сайте регионального МЧС.

На Алтае спасатели в последний момент спасли мужчину, тонущего в колодце.
На Алтае спасатели в последний момент спасли мужчину, тонущего в колодце.
МЧС по Республике Алтай.

8 ноября в пожарно-спасательную часть № 1 города Горно-Алтайска поступило сообщение о том, что мужчина упал в открытый колодец.

Его крики о помощи услышали трое молодых людей, которые находились неподалеку. Вскоре они поняли, что вытащить пострадавшего самостоятельно не смогут. О случившемся решили сообщить по телефону 112.

«Он уже не подавал признаков жизни, когда мы установили лестницу и стали убирать коробку, он пошел на дно. Удалось схватить его за руку и вытащить из холодной воды. Сразу передали его бригаде скорой медицинской помощи. Спасибо ребятам, если бы не они, мужчина бы погиб», — сообщают в МЧС.

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