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Жизнь

В возрасте 62 лет скончался босс сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро

Босс сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро умер в возрасте 62 лет.

Маттео Мессина Денаро (справа)
Маттео Мессина Денаро (справа)
Carabinieri / Getty Images

Глава мафии впал в кому 22 сентября, после этого скончался. В течение трех лет он болел раком толстой кишки.

Как сообщает ANSA, один из боссов мафиозной организации "Коза ностра" Маттео Мессина Денаро умер в больнице города Л'Акуила в возрасте 62 лет.

Мужчина переживал тяжелое заболевание - рак толстой кишки, 22 сентября впал в кому, но так и не вышел. Накануне Маттео виделся с некоторыми членами своей семьи.

16 января мафиози задержали после 30 лет нахождения в бегах. В течение года он лечился в клинике "Ла Мадаллена" в Палермо.

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