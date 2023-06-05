5 июня
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Жизнь

В возрасте 29 лет скоропостижно умер самый высокий баскетболист России

Самый высокий баскетболист России умер в возрасте 29 лет.

Баскетбол.
Баскетбол.
russiabasket.ru

Это Николай Рогожкин, он скончался ночью. Причина - менингит, указывает LIFE.

Недавно ему стало плохо во время одной из игр. Врачи выявили у него это заболевание. Спортсмена ввели в искусственную кому, через три дня баскетболист скончался.

Рост Николая составлял 222 сантиметра, пишет "Спорт экспресс".

Ранее после продолжительной болезни умер олимпийский чемпион по баскетболу.

В составе сборной СССР Жармухамедов завоевал золото Олимпийских игр 1972 года и бронзу Олимпиады-1976. На его счету три титула чемпионата Европы, а также серебро и бронза чемпионатов мира.

Вместе с ЦСКА баскетболист выиграл Кубок европейских чемпионов и стал 10-кратным чемпионом СССР.

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