Барабанщик Foo Fighters умер во время южноамериканского турне

Барабанщик американской группы Foo Fighters Тейлор Хокинс умер в возрасте 50 лет.

Музыкант скончался во время гастролей в Южной Америке, указывает «Коммерсант» со ссылкой на информацию AP.

Причины смерти не раскрываются.

«Семья Foo Fighters опустошена трагичной и преждевременной смертью нашего любимого Тэйлора Хокинса», — говорится в сообщении группы в Twitter.

Foo Fighters — американская рок-группа, образованная бывшим участником Nirvana Дейвом Гролом в 1994 году. Хокинс присоединился к группе в 1997 году и был одним из самых популярных ее участников.

В 2021 году Foo Fighters попали в Зал славы рок-н-ролла в американском Кливленде.