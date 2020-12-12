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Жизнь

В возрасте 85 лет умер Валентин Гафт

12 декабря скончался известный советский и российский актер, театральный режиссер, поэт и писатель Валентин Гафт.

Валентин Гафт.
Валентин Гафт.
facebook.com/TheatreSovremennik.

Смерть народного артиста РСФСР подтвердила ТАСС его супруга Ольга Остроумова: «Да, его не стало. Это сегодня произошло».

Московский театр «Современник» опубликовал пост в Facebook: «Сегодня не стало нашего Валентина Иосифовича Гафта…»

«Наиумнейший, остроумнейший, талантливый актер и поэт. Светлая память о нем будет жить в сердцах почитателей его творчества!», «Уходит целое поколение Великих. Кто за ними? Пустота», — пишут комментаторы.

Болезнь

«Инсульт у него был год назад, даже больше. Это последствия инсульта, последствия и все прочее», — сказала Остроумова «Интерфаксу».

Весной 2020 года Остроумова сообщила, что артист окончательно приходит в себя, а его состояние постепенно налаживается.

Похороны актера состоятся 15 декабря на Троекуровском кладбище в Москве.

Кино

Фильмография актера обширна. Многим Гафт запомнился по картинам «Здравствуйте, я ваша тетя», «Чародеи», «Кунтавры», «Млечный путь», многих других. В общей сложности с 1956 по 2018 годы снялся в 173 фильмах.

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