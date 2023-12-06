В Windows заметили "призрачные" принтеры

Владельцы заявили, что многие столкнулись с тем, что обнаружили виртуальные принтеры HP в настройках системы.
Отмечается, что ярлыки появились после обновления. При этом пользователи не имеют данных принтеров либо не устанавливали ПО.
Также у некоторых все сохраненные в системе принтеры переименовались в модель HP LaserJet M101-M106.
В Microsoft и HP пока никак не комментировали «призрачные» принтеры.
Специалисты заявили, что, возможно, HP предоставила Microsoft неверные метаданные для идентификации своего оборудования. Поэтому Windows могла посчитать, что все принтеры принадлежат к одной модели.
Ранее сообщалось, что обладатели Android-смартфонов смогут добавлять пользователей в общий черный список.