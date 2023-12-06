6 декабря
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Жизнь

В Windows заметили "призрачные" принтеры

Пользователи Windows 10 и 11 пожаловались на несуществующие принтеры, которые появились после обновления, передает Lenta.ru.

Ноутбук и компьютер.
Ноутбук и компьютер.
Источник: сайт рекламодателя positronica.ru.

Владельцы заявили, что многие столкнулись с тем, что обнаружили виртуальные принтеры HP в настройках системы.

Отмечается, что ярлыки появились после обновления. При этом пользователи не имеют данных принтеров либо не устанавливали ПО.

Также у некоторых все сохраненные в системе принтеры переименовались в модель HP LaserJet M101-M106.

В Microsoft и HP пока никак не комментировали «призрачные» принтеры.

Специалисты заявили, что, возможно, HP предоставила Microsoft неверные метаданные для идентификации своего оборудования. Поэтому Windows могла посчитать, что все принтеры принадлежат к одной модели.

Ранее сообщалось, что обладатели Android-смартфонов смогут добавлять пользователей в общий черный список.

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