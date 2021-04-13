В яблоках, ввезенных в Алтайский край, обнаружили опознанные летающие объекты

Эксперты исследовали шесть партий свежих яблок общей массой 112 тонн, ввезенных из Казахстана в период с 1 по 12 апреля 2021 года.
«В ходе проведенных энтомологических исследований в трех партиях подкарантинной продукции был обнаружен карантинный для территории РФ объект — калифорнийская щитовка», — рассказали специалисты.
Информацию передали в региональный Россельхознадзор. В ведомстве пояснили, что употребление в пищу таких яблок безопасно — щитовки опасны только на посадочном материале.
Ранее на Алтай из Казахстана не пропустили десятки тонн опасной рыбы и санкционные груши.
Калифорнийская щитовка — вредитель плодовых культур. Выявляют ее по взрослым самкам, имеющим лимонно-желтую окраску и округлое тело. Самцы отличаются наличием крыльев.
В местах поражения на плодах и молодых побегах образуются красные пятна, происходит верхушечное усыхание деревьев. Щитовка поражает около 270 видов растений из 84 семейств.