В яблоках, ввезенных в Алтайский край, обнаружили опознанные летающие объекты

Специалисты Алтайской испытательной лаборатории обнаружили карантинную калифорнийскую щитовку в нескольких партиях свежих яблок, ввезенных из Казахстана, сообщает « вРубцовске.ру ».

Эксперты исследовали шесть партий свежих яблок общей массой 112 тонн, ввезенных из Казахстана в период с 1 по 12 апреля 2021 года.

«В ходе проведенных энтомологических исследований в трех партиях подкарантинной продукции был обнаружен карантинный для территории РФ объект — калифорнийская щитовка», — рассказали специалисты.

Информацию передали в региональный Россельхознадзор. В ведомстве пояснили, что употребление в пищу таких яблок безопасно — щитовки опасны только на посадочном материале.

Ранее на Алтай из Казахстана не пропустили десятки тонн опасной рыбы и санкционные груши.