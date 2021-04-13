13 апреля
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Жизнь

В яблоках, ввезенных в Алтайский край, обнаружили опознанные объекты

Специалисты Алтайской испытательной лаборатории обнаружили карантинную калифорнийскую щитовку в нескольких партиях свежих яблок, ввезенных из Казахстана, сообщает «вРубцовске.ру».

Яблоки
Яблоки
Открытые источники в Интернете

Эксперты исследовали шесть партий свежих яблок общей массой 112 тонн, ввезенных из Казахстана в период с 1 по 12 апреля 2021 года.

«В ходе проведенных энтомологических исследований в трех партиях подкарантинной продукции был обнаружен карантинный для территории РФ объект — калифорнийская щитовка», — отмечает издание.

Информацию передали в региональный Россельхознадзор. В ведомстве пояснили, что употребление в пищу таких яблок безопасно — щитовки опасны только на посадочном материале.

Ранее на Алтай из Казахстана не пропустили десятки тонн опасной рыбы и санкционные груши.

Калифорнийская щитовка — вредитель плодовых культур. Выявляют ее только по взрослым самкам, имеющим лимонно-желтую окраску и округлое тело.

В местах поражения на плодах и молодых побегах образуются красные пятна, происходит верхушечное усыхание деревьев. Щитовка поражает около 270 видов растений из 84 семейств.

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