В Якутске 68 человек заболели корью

Число заболевших корью в Якутске составило 68 человек, сообщает РИА «Новости». Шестнадцать пациентов находятся на стационарном лечении.

Эпидемиологическая ситуация возникла еще в декабре. Тогда в городе число заболевших корью превысило 50 человек, в их числе около 20 детей.

В ходе кампании по иммунизации против кори в Якутске привито 11 337 человек, в том числе 5 205 детей, созданы 30 прививочных бригад. По контакту с заболевшими под медицинским наблюдением находится более 10 тысяч человек, среди которых более 4 тысяч детей.

2 января в региональном минздраве приняли решение временно перепрофилировать Республиканский детский противотуберкулёзный санаторий под инфекционный стационар.