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Жизнь
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В Японии будут собирать налог с туристов на выезд из страны

С 7 января Япония вводит новый налог на выезд из страны для иностранных туристов. Он составляет 1 тыс. иен (около $9). Эту сумму намерены включать в цену обратного билета на самолет или другой транспорт наряду с другими сборами, пишет ТАСС.

Япония. Токио.
Япония. Токио.
СС0

Власти страны заявляют, что ничего оплачивать самостоятельно не нужно. От налога освобождают пассажиров частных самолетов, которым придется платить перед вылетом.

Также налог не распространяется на детей до двух лет, транзитных пассажиров, покидающих Японию в течение 24 часов, на людей, подпавших под депортацию, а также на тех, кто оказался в стране из-за чрезвычайных обстоятельств — к примеру, из-за экстренной посадки.

По предварительным расчетам, нововведение принесет стране порядка 50 млрд иен (около $460 млн) ежегодно. Средства от сбора власти Японии хотят потратить на развитие инфраструктуры в преддверии летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году.

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