В японских сетях разгорелись жаркие споры о принадлежности Курильских островов

Читатели сайта Yahoo News Japan провели жаркую дискуссию на тему, кому же все-таки должны принадлежать Курильские острова, пишет РИА «Новости».

Поводом стала новость о планах администрации префектуры Хоккайдо организовать «воздушные поминальные туры» для родственников бывших жителей «северных территорий» (так в Японии называют Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу необитаемых островов).

Чартеры будут отправлять вдоль акватории ближайших к Японии островов Кунашир и Хабомаи по маршруту полуостров Немуро — полуостров Сирэтоко и обратно.

В ответ на это решение японские пользователи стали с сожалением писать, что Курилы никогда не вернутся к ним.

«Ясно как белый день, что эти острова к нам никогда не вернутся», «Возврат нам „северных территорий“ уже невозможен. Так думают почти все», — написали они.

Другие, напротив, призвали властей сделать все, чтобы вернуть острова. «Все 713 действующих депутатов обеих палат японского парламента! Бейтесь насмерть за возврат», — написал один из них.

Ему возразили, что никто из их депутатов не готов драться за «северные территории». И назвали политику властей страны «полным провалом».

Один из пользователей призвал требовать от политиков активных действий в этом направлении: «Но чем просто кричать «Верните нам острова», лучше сказать нашему правительству: «Добейтесь, чтобы нам вернули острова!» — пишет он.

Нашлись и те, кто призвал обратить внимание на внутренние проблемы. В частности, на «оккупирование китайцами» Хоккайдо.

Напомним, что Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны.

Основным остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют «северными территориями».