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Жизнь

В Забайкалье нашли поддельное масло под марками алтайских предприятий

Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю обнаружило сливочное масло, которое изготовили предприятия-фантомы, среди которых два алтайских завода. Продукцию поставляли в социальные учреждения.

Масло сливочное.
Масло сливочное.
СС0

Выяснилось, что масло под марками алтайских предприятий «Салаирский масложиркомбинат» и «Барнаульский молочный комбинат», а также нескольких заводов Омской и Новосибирской области, содержит растительные жиры, о которых не заявлено на этикетке.

Также продукции обнаружился положительный результат по двум показателям: жирно-кислотный состав и стерины.

«Было установлено, что молочная продукция, находящаяся в обороте на территории Забайкальского края, производится предприятиями-фантомами, поскольку маркировка вышеуказанного масла не соответствует маркировке заводов-производителей», — сообщили в ведомстве.

Масло вернули поставщикам.

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