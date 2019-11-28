В Забайкалье нашли поддельное масло под марками алтайских предприятий

Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю обнаружило сливочное масло, которое изготовили предприятия-фантомы, среди которых два алтайских завода. Продукцию поставляли в социальные учреждения.

Выяснилось, что масло под марками алтайских предприятий «Салаирский масложиркомбинат» и «Барнаульский молочный комбинат», а также нескольких заводов Омской и Новосибирской области, содержит растительные жиры, о которых не заявлено на этикетке.

Также продукции обнаружился положительный результат по двум показателям: жирно-кислотный состав и стерины.

«Было установлено, что молочная продукция, находящаяся в обороте на территории Забайкальского края, производится предприятиями-фантомами, поскольку маркировка вышеуказанного масла не соответствует маркировке заводов-производителей», — сообщили в ведомстве.

Масло вернули поставщикам.