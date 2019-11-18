В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»

В поправках к законопроекту о домашнем насилии появилось понятие «преследование», сообщает РБК. Кроме того, законодатели потребовали, чтобы защищающие пострадавших организации не имели права обращаться к силовикам без согласия жертвы.

«Преследование» — это повторяющиеся против воли человека угрожающие звонки и беседы, поиски, попытки поговорить через третьих лиц, приход на место работы, учебы или домой.

Под определение преследования попадают любые действия, из-за которых потенциальная жертва может испытывать страх за свою безопасность.

Эта норма важна, так как современное российское законодательство от преследования не защищает.

Кроме того, депутаты ходят запретить общественным организациям, которые занимаются профилактикой семейно-бытового насилия, информировать силовые структуры о случаях насилия без согласия жертвы.

«Подобного рода „обязанность“ приведет к нарушению прав лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, без желания потерпевшей нельзя обращаться в полицию», — говорится в документе.

Соавтор законопроекта, депутат Оксана Пушкина сообщила, что новые поправки учтут в финальной версии документа.