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В Западных электрических сетях заработал «Умный класс»

В производственном отделении Западные электрические сети филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в ГК «Россети») — «Алтайэнерго» появился инновационный цифровой «Умный класс». Местом его размещения специально стало одно из отдаленных подразделений. Цель именно такой «дислокации» класса в том, чтобы сотрудники имели возможность проходить необходимое обучение, не выезжая в другие города и регионы. Реализацию этого проекта осуществил Сибирский корпоративный энергетический учебный центр (СибКЭУЦ).

В Западных электрических сетях заработал «Умный класс».
В Западных электрических сетях заработал «Умный класс».
Архив филиала ПАО "МРСК Сибири" – "Алтайэнерго" .

Татьяна Корзюк,
директор Алтайского филиала СибКЭУЦ:

Каждый второй сотрудник МРСК Сибири проходит обучение хотя бы один раз в год. Часто затраты на обучение равны, или меньше, чем затраты на их командировки, даже в пределах своего региона. Как сделать обучение более доступным и не таким затратным? Решение этой задачи нашли в нашем учебном центре, приступив к реализации проекта под названием «Умный класс».

Пилотный проект «Умный класс» был реализован пока только в Канске Красноярского края и теперь — в Рубцовске на Алтае. Оборудование учебного класса включает в себя конференц-камеру, звукоусиливающую аппаратуру, программное обеспечение. Мощная камера передает все передвижения преподавателя по аудитории, его работу с наглядными пособиями, инструментами, а качественный звук позволяет ощутить эффект «полного присутствия». Видеоряд из Рубцовска в свою очередь выводится на LCD панель в Красноярске, так что все студенты оказываются в одной учебной аудитории. Подняв руку, слушатель из «умного класса» в Рубцовске может спокойно задать вопрос преподавателю и получить ответ без потери в качестве коммуникации. Программное обеспечение позволяет видеть учебные материалы, презентации на компьютерах и на экранах в обеих аудиториях.

Александр Пономарев,
начальник департамента управления персоналом филиала «Алтайэнерго»:

Обучение промышленно-производственного персонала в крупнейшей электросетевой компании региона имеет огромное значение. Это залог не только качественной и безопасной работы, но и надежного электроснабжения зоны обслуживания. С появлением в нашем филиале «Умного класса» процесс получения новых необходимых знаний персоналом становится более доступным, современным и оперативным.

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