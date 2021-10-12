Екатерина организовала вместе с волонтерами ремонт помещения и приобрела дополнительное оборудование для занятий вокалом.

«В этом кабинете дети занимаются уже более трех лет. Благодаря поддержке фонда мы приобрели микрофоны, звуковой пульт, наушники, акустическую аппаратуру и специальное шумоизолирующее покрытие. Хотелось, чтобы дети и дальше развивали свои таланты и вокальное творчество на всех уровнях. Теперь ребята вместе с педагогом готовы проводить занятия в новом формате», — рассказала Екатерина Тернова.

Помощь в проекте оказали благотворительный фонд «Милосердие», комитет по образованию администрации Заринска, руководство и коллектив Центра детского творчества, предприниматели, родители юных вокалистов.

Программа «Стальное дерево» действует на территории Заринска с 2018 года. При финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие» работники Алтай-Кокса и горожане реализовали более 20 социально значимых проектов, среди которых — обустройство детских и спортивных площадок, проведение Дня донора, ремонт актового зала в общежитии для пожилых людей, открытие развивающей комнаты в детском саду комбинированного вида и обновление спортивного инвентаря в детском доме.

В Заринске благодаря программе «Стальное дерево» оборудовали вокальную студию. ПАО «НЛМК» В Заринске благодаря программе «Стальное дерево» оборудовали вокальную студию. ПАО «НЛМК» В Заринске благодаря программе «Стальное дерево» оборудовали вокальную студию. ПАО «НЛМК»

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru

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