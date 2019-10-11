В Заринске оборудовали хореографический класс благодаря программе «Стальное дерево»

Светлана организовала ремонт помещения и установку современного оборудования для занятий танцами.

«В этом помещении мы с детьми занимаемся уже больше семи лет, очень хотелось перемен. Мы установили танцевальный станок, заменили пол, окна, двери, покрасили стены. Кабинет украсили новые шторы, мебель, зеркала. Теперь мы готовы проводить занятия в новом формате», — рассказала Светлана Новикова.

Помощь в проекте оказали благотворительный фонд «Милосердие», комитет по образованию администрации Заринска, руководство и коллектив Центра детского творчества, предприниматели, родители юных танцоров.

Кабинет хореографии в Центре детского творчества. Фото: ОАО «Алтай-Кокс» Кабинет хореографии в Центре детского творчества. Фото: ОАО «Алтай-Кокс» Кабинет хореографии в Центре детского творчества. Фото: ОАО «Алтай-Кокс»

Фоторепортаж об открытии танцевального класса можно посмотреть по ссылке

Программа «Стальное дерево» действует в Заринске с 2018 года. Социально значимые проекты реализуются при финансовой поддержке социального партнера НЛМК — благотворительного фонда «Милосердие». Победители получают целевые гранты до 300 тыс. рублей. В этом году в Заринске созданы площадки для спорта и семейного отдыха, организованы контейнеры для раздельного сбора мусора, и установлены «лежачие полицейские» в районе оживленных пешеходных переходов.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com