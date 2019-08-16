В Заринске приступили к реализации проектов грантовой программы «Стальное дерево»

Восемь финалистов грантовой программы «Стальное дерево» приступили к реализации проектов.

Экономист Алтай-Кокса Наталья Старцева организует установку шести урн для раздельного сбора мусора в зонах отдыха Заринска и десяти контейнеров — на городских придомовых территориях.

Сотрудник заводской теплоэлектроцентрали Станислав Архипов с командой волонтеров приступил к ремонту и частичной реконструкции баскетбольной площадки на территории средней школы № 1 Заринска.

По проекту работника цеха тепловодоснабжения Ильи Новикова на территории детского сада № 7 «Сказочная полянка» готовятся обновить зеленые насаждения около детских игровых зон.

Негреев Олег и Кандакова Дина. Фото: группa НЛМК.

Житель Заринска Олег Негреев в соавторстве с Диной Кандаковой, инженером лаборатории метрологии Алтай-Кокса, организует современную площадку для активного семейного отдыха в Северном микрорайоне города.

Мастер углеподготовительного цеха Сергей Гаар в рамках проекта «City Sport» начал создавать безопасную многофункциональную площадку на территории лицея «Бригантина».

Новикова Светлана. Фото: группa НЛМК.

Педагог дополнительного образования Заринска Светлана Новикова планирует создать современный кабинет хореографии в Центре детского творчества. Она проведет ремонт помещения и оборудует класс для детских занятий в современном формате.

Даниил Голубев и Сергей Локтионов. Фото: группa НЛМК.

Сотрудники коксового цеха Даниил Голубев и Сергей Локтионов установят «лежачих полицейских» в районе оживленных пешеходных переходов Заринска.

Работник коксового цеха Андрей Киселев установит многофункциональную спортплощадку на придомовой территории по пр. Строителей, 12. Здесь можно будет заниматься мини-футболом, стрит-болом, волейболом, бадминтоном и теннисом.

Все проекты будут реализованы до конца 2019 года. На эти цели благотворительный фонд «Милосердие» (социальный партнер НЛМК) направит порядка 2,4 млн рублей.

Программа «Стальное дерево» действует на территории Заринска с 2018 года. При финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие» работники Алтай-Кокса реализовали несколько социально значимых проектов, среди которых — обустройство детских и спортивных площадок, проведение Дня донора, ремонт актового зала в общежитии для пожилых людей, открытие развивающей комнаты в детском саду комбинированного вида, обновление спортивного инвентаря в детском доме. С 2019 года в программе принимают участие и жители Заринска.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com

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