В Заринске реализуют 8 проектов грантовой программы «Стальное дерево»

Из них 6 проектов — от сотрудников Алтай-Кокса, остальные от жителей города. На эти цели благотворительный фонд « Милосердие » (социальный партнер НЛМК) направит порядка 2,4 млн рублей.

Cреди одобренных конкурсной комиссией проектов — создание многофункциональных площадок для спорта и семейного отдыха, приобретение и установка контейнеров для раздельного сбора мусора, эко-проект по обновлению в детском саду зеленых насаждений, создание современного кабинета хореографии в центре детского творчества и установка «лежачих полицейских» в районе оживленных переходных переходов города.

В состав конкурсной комиссии вошли представители Алтай-Кокса, благотворительного фонда «Милосердие», администрации города. Они оценивали актуальность проектов для города, вовлеченность общественности в реализацию этих проектов, их социальную направленность.

Из 15 заявленных проектов выбрали 8, которые будут реализованы до конца текущего года. Среди отобранных проектов 5 представлены финалистами корпоративного конкурса Алтай-Кокса «Молодой лидер».

Справка

Программа «Стальное дерево» действует на территории Заринска с 2018 года. При финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие» работники Алтай-Кокса реализовали несколько социально значимых проектов, среди которых — обустройство детских и спортивных площадок, проведение Дня донора, ремонт актового зала в общежитии для пожилых людей, открытие развивающей комнаты в детском саду комбинированного вида, обновление спортивного инвентаря в детском доме. С 2019 года в программе может принять участие любой житель Заринска.

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru. Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com