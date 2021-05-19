В Заринске реализуют семь проектов грантовой программы «Стальное дерево»

Алтай-Кокс и социальный партнер Группы НЛМК — благотворительный фонд «Милосердие» — поддержали 7 из 18-ти проектов, которые предложили жители Заринска для участия в грантовой программе «Стальное дерево» в 2021 году.

Получателей грантов до 300 тыс. рублей определили в результате конкурсного отбора заявок. В состав жюри вошли представители фонда «Милосердие», завода, администрации города.

По проекту сотрудницы завода Анастасии Запорожец в Заринске создадут детский коворкинг-центр для проведения коррекционно-развивающих занятий.

Любовь Клепикова при поддержке администрации города оборудует Мемориал Славы специальным пандусом для маломобильных жителей.

Фото из архива АО «Алтай-Кокс» Фото из архива АО «Алтай-Кокс» Фото из архива АО «Алтай-Кокс» Фото из архива АО «Алтай-Кокс» Фото из архива АО «Алтай-Кокс» Фото из архива АО «Алтай-Кокс»

Екатерина Тернова приобретет музыкальное оборудование для занятий вокалом в центре детского творчества.

Алексей Зыбин и Виктория Микушкина организуют в Заринском политехническом техникуме коворкинг-центр «Продвижение» — специальную зону для общения и работы студентов и абитуриентов.

Юлия Ткач с командой волонтеров намерена установить на территории Северного микрорайона Заринска многофункциональную игровую площадку.

Алексей Казанцев откроет сенсорную комнату для учеников начальных классов в средней школе № 2 Заринска.

Наталья Анисина при участии городского Дома культуры организует фестиваль национальных культур и малочисленных народов края.

«Ежегодно проекты жителей Заринска направлены на развитие социально-значимых инициатив, они успешно реализуется и находят позитивный отклик. Программа „Стальное дерево“ дает реальную возможность активным и неравнодушным людям сделать мир вокруг себя лучше», — прокомментировала директор благотворительного фонда НЛМК «Милосердие» Евгения Фрай.



Утвержденные проекты будут реализованы до конца 2021 года при поддержке администрации города, благотворительного фонда «Милосердие» и Алтай-Кокса.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru/

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com