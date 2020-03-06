Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» начали конкурсный отбор заявок на предоставление грантов программы «Стальное дерево» в 2020 году.

Представители фонда, компании НЛМК, администрации города и общественных организаций, провели встречу в формате круглого стола на которой отметили самые яркие социальные проекты прошлых лет и приоритетные направления для подачи грантов 2020 года: экология и благоустройство, семейные ценности, наука и культура, спорт и здоровье, поддержка детей и молодежи, милосердие и забота, активное долголетие.

Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке

В Заринске стартовал новый этап грантовой программы НЛМК «Стальное дерево». ОАО «Алтай-Кокс» В Заринске стартовал новый этап грантовой программы НЛМК «Стальное дерево». ОАО «Алтай-Кокс»

Заявки принимаются с 1 февраля по 15 апреля в электронном виде по адресу miloserdie@nlmk.com. Форма заявки доступна на сайте miloserdie.nlmk.com.

Программа направлена на поддержку социально значимых инициатив по защите окружающей среды, благоустройству территории и улучшению качества жизни.

Лучшие инициативы будет отбирать конкурсная комиссия, в которую войдут представители НЛМК, благотворительного фонда «Милосердие», администрации Заринска. Победители смогут реализовать проекты в течение шести месяцев, начиная с 1 июня. Максимальный размер гранта для них составит 300 тыс. рублей.

В Заринске стартовал новый этап грантовой программы НЛМК «Стальное дерево». ОАО «Алтай-Кокс»

О программе «Стальное дерево»

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году программа стала открыта для жителей Липецкой области, а с прошлого года — для всех регионов присутствия Группы НЛМК в России.

В 2019 году в Заринске активисты завершили семь проектов (с ними можно ознакомиться на странице программы сайта фонда «Милосердие» или на канале программы в YouTube). Обладатели грантов организовали площадки для спорта и семейного отдыха, установили контейнеры для раздельного сбора мусора, открыли современный кабинет хореографии в центре детского творчества и др. На эти цели социальный партнер НЛМК — благотворительный фонд «Милосердие» направил 2,4 млн рублей.

В Заринске стартовал новый этап грантовой программы НЛМК «Стальное дерево». ОАО «Алтай-Кокс»

Дополнительную информацию о подготовке заявок для участия в программе можно получить по телефонам: +7 (4742) 443−228, 443−229, 443−230 и по электронной почте: miloserdie@nlmk.com.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com