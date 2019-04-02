В Заринске стартуют проекты программы НЛМК «Стальное дерево».

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) объявляет о старте ежегодной грантовой программы «Стальное дерево», которая направлена на проекты по защите окружающей среды, благоустройству территории и улучшению качества жизни. Получить целевые гранты могут не только сотрудники компании, но и другие жители Заринска.

Программа стартовала в 2017 году и позволила сотрудникам НЛМК при финансовой поддержке социального партнера, благотворительного фонда «Милосердие», реализовать более десяти общественно полезных природоохранных проектов. В 2018 году к программе присоединились молодые работники Алтай-Кокса. Они реализовали восемь социальных проектов в Заринске, среди которых — обустройство детских и спортивных площадок, проведение Дня донора, ремонт актового зала в общежитии для пожилых людей, открытие развивающей комнаты в детском саду комбинированного вида, обновление спортивного инвентаря в детском доме.

Для участия в конкурсе соискатели грантов могут до 1 июня подать заявку с описанием проекта по адресу miloserdie@nlmk.com. После этого для соискателей будет организовано бесплатное обучение по управлению проектами, они также получат помощь в оформлении своей идеи. Конкурсная комиссия в составе представителей фонда, предприятий и местных администраций выберет авторов лучших социально значимых инициатив, которые получат гранты до 300 тыс. рублей и организационную поддержку для воплощения идей.

О программе «Стальное дерево»

За два года действия программы «Стальное дерево» в Липецке, Заринске и Старом Осколе активисты завершили 33 социально значимых проекта (с ними можно ознакомиться на странице программы сайта фонда «Милосердие» или на канале программы в YouTube). При поддержке программы активисты очищали от мусора общественные территории, обновляли скверы и городские парки, сажали деревья, устанавливали интерактивные урны для раздельного сбора мусора, создавали площадки для занятий спортом, творчеством и экологическими исследованиями, возводили символические арт-объекты.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com